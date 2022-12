Ursberg

06:00 Uhr

In Ursberg gibt es jetzt ein Grabdenkmal für Monsignore Wagner

Ein "Jerusalemer Kreuz" steht seit November am Grab von Monsignore Johann Wagner, dem ehemaligen Geistlichen Direktor des Ringeisen-Werkes.

Der im April verstorbene ehemalige Ursberger Pfarrer und erster Geistlicher Direktor des Dominikus-Ringeisen-Werkes Monsignore Johann Wagner hat sich für sein Grab auf dem Klosterfriedhof das "Jerusalemer Kreuz" gewünscht. So wie Pilger nach Santiago de Compostela mit einer Muschel ihre Pilgerfahrt dokumentieren, so wollte der Heilig-Land-Pilger Johann Wagner dankbar daran erinnern, dass er 50-mal nach Jerusalem und den Heiligen Stätten gepilgert ist. Der Patriarch von Jerusalem hat den treuen Pilger, der immer mit einer großen Reisegruppe kam, mit dem Titel eines Ehrendomherrn "vom Heiligen Grab in Jerusalem" ausgezeichnet.

