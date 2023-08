In Ursberg wird ein Weidezaungerät gestohlen

Die Polizei Krumbach sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl eines Weidezaungeräts geben können.

In der Zeit von Montag, 7. August, 17.30 Uhr, bis Dienstag, 8. August, 8.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter auf einer Weide in Ursberg ein Weidezaungerät. Das Gerät der Marke VOSS.farming war Bestandteil eines Weidezaunes, südwestlich des Wertstoffhofes in Bayersried. Zeugen, welche Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/ 905-111 zu melden. (AZ)