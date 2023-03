Jugendlicher fährt mit Traktor gegen Straßenlaterne

Ein 17-jähriger Jugendlicher ist mit einem Traktor in Ursberg unterwegs, kommt von der Straße ab und rammt eine Laterne.

Ein 17-jähriger Jugendlicher ist am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr mit einem Traktor in Ursberg in der Angelina-Martin-Straße unterwegs gewesen. Hierbei kam er laut Polizeibericht aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Der 17-Jährige blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 6000 Euro. (AZ)