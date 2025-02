51 junge Musikerinnen und Musiker schickt der Allgäu-Schwäbische-Musikbund (ASM) zum Landesentscheid des Bayerischen Blasmusikverbands im Solo- und Duospiel, der am 29. März in Nürnberg stattfindet. Das ist das Ergebnis des schwäbischen Auswahlverfahrens, dem Solo-Duo-Wettbewerb auf Verbandsebene des ASM, an dem in Ursberg insgesamt 92 junge Leute teilgenommen hatten.

