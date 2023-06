Ursberg

vor 17 Min.

KI und Co: Wohin steuert die digitalisierte Schule?

Plus Wie sieht die Schule der Zukunft aus? Landtagsabgeordneter Max Deisenhofer (Grüne) diskutiert in Ursberg mit Lehrkräften aus dem Landkreis Günzburg.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr Artikel anhören Shape

Zu einem Fachgespräch über die „Schule der Zukunft“ hatte Landtagsabgeordneter Maximilian Deisenhofer (Grünen) Lehrerinnen und Lehrer des Landkreises Günzburg ins Ursberger Bräuhaus geladen. Deisenhofer fungiert für seine Partei als Sprecher für Sport, Medien, Digitales und berufliche Bildung. Er sei gerade auf Tournee durch alle Landkreise Bayerns, spreche überall mit den Lehrkräften über die Zukunft der Schule, erklärte Deisenhofer. Das Ergebnis will er am 28. Juli im Bayerischen Landtag vorstellen und diskutieren. Circa 20 Lehrkräfte waren der Einladung ins Ursberger Bräuhaus gefolgt. Es waren Lehrer aus allen Schularten vertreten, was bei der an die Eingangsreferate anschließenden Diskussion eine große Rolle spielen sollte.

Über Technik und Pädagogik

Über das erste Zukunftsthema, die digitale Schule, referierte Sebastian Schmidt, Lehrer an der Realschule in Pfuhl. Schmidt hatte 2019 den ersten Preis in der Kategorie „Innovativer Unterricht“ beim Deutschen Lehrerpreis gewonnen. Seine Ausführungen zeugten davon, dass er hinsichtlich der Möglichkeiten des Einsatzes von digitalen Medien im Unterricht auf dem neuesten Stand der Dinge ist, gleichwohl ein überzeugter Pädagoge. Die alte Formel, der Schüler müsse mit Kopf, Herz und Hand lernen, gelte nach wie vor, meinte Schmidt, sollte aber um das Tablet ergänzt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen