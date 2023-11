Klassenkasse im Lehrerpult aufgebrochen und 150 Euro gestohlen

Ein bislang unbekannter Täter bricht in einer Ursberger Schule eine Klassenkasse auf und stiehlt 150 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Aus einem Klassenraum einer Ursberger Schule in der Rudolf-Lang-Straße ist im Zeitraum von Anfang bis Mitte November durch einen bislang unbekannten Täter 150 Euro aus der Klassenkasse entwendet worden, welche laut Polizeibericht dort in einem Lehrerpult aufbewahrt waren. Für Hinweise zum Diebstahl wird gebeten, sich an die Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0 zu wenden. (AZ)