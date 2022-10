Komplizierte Bergung: Asphalt-Lkw kippt bei Ursberg von der B300

Für die Bergung des Schüttgutes eines umgekippten Asphalt-Lastwagens muss die B300 bei St. Maria gesperrt werden, der Verkehr wird über Oberrohr umgeleitet.

Umgekippt ist auf der B300 bei Ursberg am Dienstagmorgen vor 10 Uhr ein Lastwagen, der Asphalt geladen hatte. Die rund 26 Tonnen Ladung des 40-Tonners liegen rechts neben der Straße in einem Feld, ebenso der Lkw. Für die Bergung des Schüttgutes wurde eine Thannhauser Firma angefordert. Der Lkw, der den Unfall verursacht hat, muss von einer Spezialfirma geborgen werden. Für die Bergung, die bis in den Nachmittag hinein dauern wird, wird eine Umleitung eingerichtet über den Ursberger Ortsteil Oberrohr zur Hagenrieder Kreuzung nach Thannhausen über die Edelstetter Straße und umgekehrt, informierte die Polizei unsere Redaktion. Zur Absicherung der Unfallstelle war die Feuerwehr Thannhausen eingesetzt.