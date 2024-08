Kradfahrerin fährt auf haltendes Auto auf

Am Dienstag ereignete sich gegen 12.20 Uhr auf der Kreisstraße 12, südlich von Ursberg, ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 11.000 Euro. Laut Polizeibericht war eine 18-Jährige mit ihrem Pkw auf der GZ 12 in Richtung Balzhausen unterwegs. An der Einmündung zur Ortsverbindungsstraße nach Burg hielt sie verkehrsbedingt an. Eine ihr nachfolgende 61-jährige Kradfahrerin bemerkte dies zu spät, so die Polizei, und fuhr mit ihrem Krad auf den vor ihr haltenden Wagen auf. Verletzt wurde niemand. (AZ)

