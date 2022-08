Nach Evakuierungsaktion: So geht es den ukrainischen Kindern in Ursberg

Plus Das Ursberger DRW berichtet über die aktuelle Lage der Flüchtlinge aus einem ukrainischen Kinderheim und welche Perspektive die Kinder mit Behinderung haben.

Die Kinder des Heims in der Südukraine sowie ihre Betreuerinnen und Betreuer befinden sich seit einigen Monaten im Dominikus-Ringeisen-Werk. Wie viele sind dies aktuell?



Manuel Liesenfeld: Es werden in Ursberg derzeit 80 ukrainische Geflüchtete mit Behinderung betreut. Zwei Kinder sind mittlerweile leider aufgrund ihrer schweren Mehrfachbehinderung verstorben. Zusammen mit der Gruppe flüchteten 12 Pflegekräfte und deren Familienangehörige. Um die Betreuung der jungen Menschen sicherstellen zu können, wurden weitere ukrainische Geflüchtete angestellt. Mittlerweile beschäftigen wir über 40 ukrainische Mitarbeitende.