Das DRW und die Krumbacher Rotarier starten Wunschbaum-Aktion

Der Rotary Club Krumbach und das Dominikus-Ringeisen-Werk haben ihre Wunschbaum-Aktion gestartet und ermöglichen Menschen mit Behinderung besondere Wünsche.

Der Rotary Club Krumbach und das Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) führen auch dieses Jahr wieder ihre beliebte Wunschbaum-Aktion durch. Im Bistro des Ursberger Ladens steht ein mit zahlreichen Wünschen bestückter Christbaum bereit. Auch die Kinder und Jugendlichen mit Behinderung, die im Frühjahr aus der Ukraine evakuiert wurden, haben sich an der Aktion beteiligt und Wünsche geäußert.

Wer einen oder mehrere Wünsche erfüllen möchte, nimmt einfach eine Wunsch-Kugel vom Baum. Auf dieser steht das Geschenk und der Name der zu beschenkenden Person. Das eingepackte Präsent wird anschließend, vielleicht sogar mit einer persönlichen Grußkarte versehen, bis zum Samstag, 17. Dezember, im Ursberger Laden abgegeben. Von dort werden die Geschenke in die Einrichtungen und Wohngruppen verteilt.

Die Aktion wurde sehnlich erwartet

Glücklich sind dabei nicht nur die Beschenkten, sondern auch die Wunscherfüller. „Schon im Herbst werden wir gefragt, ob es denn wieder einen Wunschbaum geben wird“, erzählt die Präsidentin Dr. Burkhart-Funk. Sie und ihre Club-Kolleginnen und –Kollegen, die sich um die Organisation kümmern, sind deswegen auch dieses Jahr wieder davon überzeugt, dass alle Wünsche erfüllt werden können. Bereits im Rahmen des Ursberger Adventszaubers waren die ersten knapp 200 Wünsche vom Baum gezupft worden. Dort beteiligte sich der Rotary Club zusätzlich mit einem Glühweinstand, dessen Einnahmen ebenfalls dem Dominikus-Ringeisen-Werk zugute kommen.

„Menschen, die in unseren Einrichtungen leben und wenig oder gar keinen familiären Anschluss haben, freuen sich deshalb ganz besonders über eine kleine Aufmerksamkeit. In diesem Jahr sind es vor allem die Kinder und Jugendlichen mit Behinderung aus der Ukraine, die das Weihnachtsfest in ihrem neuen Zuhause in Ursberg feiern. Aber auch unsere Klientinnen und Klienten im Ambulant Betreuten Wohnen, die oft nur wenig finanziellen Spielraum haben, freuen sich über ein kleines Geschenk. Dass der Rotary Club Krumbach bereits zum fünften Mal hintereinander bei der Wunschbaum-Aktion unterstützt, wissen wir sehr zu schätzen“, sagt Rosa Maria Brückner vom Spendenwesen des DRW. (AZ)

Lesen Sie dazu auch