Landtagsvizepräsident Alexander Hold zu Gast in Ursberg

Politiker und Politikerinnen der Freien Wähler informierten sich über die Angebote die es in Ursberg für Menschen mit Behinderungen gibt.

Einen Überblick über die Angebote des Dominikus-Ringeisen-Werks (DRW) in Ursberg verschafften sich Politiker der Freien Wähler: der bayerische Landtagsvizepräsident Alexander Hold, der parlamentarische Geschäftsführer im Landtag Dr. Fabian Mehring, Marina Jakob, Kandidatin der Freien Wähler bei der bevorstehenden Landtagswahl sowie Ruth Abmayr. Die stellvertretende Günzburger Landrätin kandidiert für den Bezirkstag.

Während eines Spaziergangs ließen sich die Politiker von den DRW-Vorständen Martin Riß, Michael Winter und Josef Liebl die unterschiedlichen Einrichtungen des Sozialträgers für Kinder und Erwachsene in Ursberg zeigen. In intensiven Gesprächen ging es zudem um strategische und wirtschaftliche Herausforderungen der Energiesicherheit für das DRW, das sich in Ursberg autark mit Strom und Wärme versorgt und intensiv an der Zukunft ohne fossile Energieträger arbeitet.

Wo die Sozialgesetzgebung die soziale Arbeit einschränkt

Ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt waren die Einschränkungen der sozialen Arbeit durch die Sozialgesetzgebung. Diskutiert wurde die Deckelung der staatlichen Förderung von Neubauten von gemeinschaftlichen Wohneinrichtungen sowie die Härten der gesetzlich geforderten Renovierungen von Bestandsbauten, die das DRW vor große wirtschaftliche Herausforderungen stellen. Zur Sprache kamen auch die verpflichtend hohen Personalschlüssel bei gleichzeitig starkem Fachkräftemangel, die faktisch zum Abbau von Angeboten führen, wie die DRW-Verantwortlichen erklärten. „Der Bedarf an geeignetem Wohnraum für Menschen mit Behinderung ist ungebrochen sehr hoch. Für dieses Anliegen benötigt das DRW politische Unterstützung zum Abbau von bürokratischen und fördertechnischen Hürden“, so Josef Liebl.

Schließlich besuchte die Gruppe die Töpferei der Kreativwerkstatt. Hier kamen sie mit Menschen mit Hilfebedarf sowie mit DRW-Mitarbeitenden ins Gespräch. Am Standort Ursberg des DRW gibt es viele gemeinschaftliche Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderung sowie ambulant betreute Wohnmöglichkeiten, Werk- und Förderstätten, Heilpädagogische Tagesstätten für Kinder, Seniorenstätten, Förderschulen sowie Ausbildungsplätze in eigenen Handwerksbetrieben, eine Berufsschule, therapeutische Einrichtungen und Beratungsstellen. (AZ)