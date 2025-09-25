Lions-Club Mittelschwaben ermöglicht Heimbewohnern einen Ausflug nach Ursberg

Der Lions-Club Mittelschwaben hatte Seniorinnen und Senioren, die in den Heimen im südlichen Landkreis leben, zu einer Fahrt ins Blaue eingeladen. Die Fahrt hatte Ursberg zum Ziel, in doppeltem Sinn naheliegend, da das Kloster Ursberg in diesem Jahr auch sein 900-jähriges Bestehen feiert.

Herr Markus Landherr führte die Reisegruppe zunächst in die Kirche und berichtete von der Entstehung der heutigen Anlage seit Klostergründung am 11. März 1125 durch Prämonstratensermönche, den Kauf der Anlage durch Pfarrer Dominikus Ringeisen im Jahr 1884. Er war damit einer der Pioniere in Bayern, der die Unterstützung für Menschen mit Behinderungen und deren Angehörige professionalisierte. Über viele Jahrzehnte trug die St. Josefskongregation, eine von Ringeisen gegründete Ordensgemeinschaft von Franziskanerinnen, die Verantwortung für die schnell wachsende Einrichtung. Eine besonders schwierige Zeit war die Zeit des Nationalsozialismus, in der behinderte Bewohner zu Tode kamen, obwohl die Schwestern diese soweit möglich beschützt haben. 1996 wurde die Einrichtung eine kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts mit dem Namen Dominikus-Ringeisen-Werk. Bei der Kirchenführung wies Herr Landherr v.a. auf die über dem Altar hängende Kreuzigungsgruppe hin, die aus dem ersten Drittel des 13. Jahrhunderts stammt, und die Orgel aus dem Jahr 1776, die überwiegend noch im Ursprungszustand ist und deshalb nicht einfach zu spielen sei.

Im Kloster selbst durften die Besucher Einblick ins altehrwürdige Gebäude nehmen, Bilder betrachten und einen sehr hübschen Innenhof betreten, der üblicherweise verschlossen ist. Mit Kaffee und Kuchen in fröhlicher Runde in den Klosterbräustuben endete diese interessante Ausflugsfahrt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und auch der Lions-Club Mittelschwaben danken Fa. BBS-Reisen für die angenehme Beförderung und Betreuung an diesem besonderen Nachmittag.

