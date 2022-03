Mehrere Maschinen aus Baucontainer an B300 bei Ursberg gestohlen

Unbekannte stehlen von der B300-Baustelle bei Ursberg Maschinen im Wert von 1200 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit zwischen Freitag, 25. März, 17 Uhr, und Montag, 28. März, 6.50 Uhr, ist bei Ursberg ein Baucontainer aufgebrochen worden. Dieser stand zur Tatzeit an der Baustelle an der B300, berichtet die Polizei. Unbekannte brachen das Vorhängeschloss des Containers auf und entwendeten mehrere Maschinen.

Der Gesamtschaden wurde mit rund 1200 Euro angegeben. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu diesem Aufbruch geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden.