Mentoren für ukrainische Waisenkinder in Ursberg gesucht

Über ein halbes Jahr leben 80 ukrainische, teils schwerbehinderte Waisenkinder schon in Ursberg. Jetzt soll die Integration ein Stück weiter gehen.

Seit Anfang April sind die Waisenkinder aus dem Süden der Ukraine in Sicherheit: genauer gesagt, in einer Unterkunft im Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) in Ursberg. Immer noch ist der Heimatort der 80 teils schwer behinderten Kinder und deren Betreuerinnen und Betreuer unter Beschuss: Krywyj Rih, übrigens auch die Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, wurde erst im Oktober attackiert, dabei wurden zwei Stockwerke eines Schulgebäudes zerstört.

Die 82 Kinder des Waisenhauses, ihre Pflegekräfte, Betreuerinnen und Betreuer sowie deren Familien sind kurz nach Beginn des Krieges geflohen. In einer unglaublich aufwendigen und kräftezehrenden Evakuierungsaktion wurden die teils schwerbehinderten Kinder mit den Begleitern nach Ursberg gebracht. Zwei Kinder sind mittlerweile aufgrund ihrer schweren Mehrfachbehinderung verstorben, wie Manuel Liesenfeld, Sprecher des DRW im August mitteilte. In dem eigens ertüchtigten Haus haben sich die Ukrainerinnen und Ukrainer inzwischen eingelebt. Jetzt will ein Verein aus München bei den nächsten Schritten helfen.

Waisenkinder in Ursberg sollen Bezugsperson bekommen

Das Projekt des gemeinnützigen Vereins Take my hand e.V. – gefördert durch die Deutsche Stiftung für Ehrenamt und Engagement – hat laut einer Pressemitteilung zum Ziel, den Waisenkindern durch persönliche Bezugspersonen die Integration in Deutschland und die Traumaverarbeitung zu erleichtern. Der Verein wurde von Julia und Ali Beisenov gegründet, die ursprünglich aus Kasachstan kommen, aber schon lange in Deutschland leben. Seit 2003 helfen sie ehrenamtlich russischen Waisenkindern – und jetzt auch ukrainischen.

Gesucht werden jetzt ehrenamtliche Mentoren und Mentorinnen aus der Region, aus dem Raum Günzburg, Ulm oder Augsburg, die die Kinder langfristig einmal wöchentlich in Ursberg besuchen können. Dabei geht es nicht etwa um die Pflege oder Betreuung, sondern um gemeinsame Freizeitaktivitäten und eine persönliche Beziehung. "Spielen, Bücher vorlesen, malen, spazieren gehen – die Aktivitäten richten sich nach den Interessen und Bedürfnissen des Kindes", erklärt Vorsitzende Julia Beisenov.

Einmal pro Woche soll der Mentor nach Ursberg kommen

Erfahrungen im Umgang mit Kindern mit Behinderung wären außerdem von Vorteil. Kenntnisse der russischen oder ukrainischen Sprache ebenfalls hilfreich, aber keine Bedingung – "denn Spielen und Lachen sind universell verständliche Sprachen", so der Verein. Einmal pro Woche sollte man als Mentor oder Mentorin "sein" Kind in Ursberg besuchen und nach individuellem Bedarf unterstützen.

Personen, die an der verantwortungsvollen Aufgabe interessiert sind, bekommen eine kostenlose Schulung zum Umgang mit traumatisierten Kindern. Bewerben kann sich, wer älter als 22 Jahre ist, in der Region wohnt, mindestens einmal pro Woche Zeit hat und selbst seit mindestens drei Jahren in Deutschland lebt, um dem Kind die Integration zu erleichtern. Das Mentoring ist eine ehrenamtliche Tätigkeit, bezahlt werden die Einsätze nicht. Kosten für die Fahrten könnten bei Bedarf allerdings erstattet werden.

Das Mentorenprogramm ist ein Ehrenamt

"Insgesamt haben wir bisher circa 30 Bewerbungen", berichtet Besinov. Erfahrungsgemäß komme am Ende aber nicht mehr als die Hälfte zum Einsatz – "denn es geht um eine sehr verantwortungsvolle und vor allem langfristige Lebensaufgabe, die Zeit braucht". Aktuell laufe die Phase der Online-Schulung für die Bewerberinnen und Bewerber. Danach kommen die Prüfungen, unter anderem wird ein persönliches Interview geführt und die künftigen Mentorinnen und Mentoren benötigen außerdem ein Führungszeugnis. Erst am Ende werden die Ehrenamt-Verträge geschlossen und "Paare gebildet". "Matching", nennt es der Verein auch.

"Die betroffenen Kinder und Jugendlichen leben mit schweren Schicksalen: fehlende familiäre Unterstützung, Aufwachsen im Kinderheim, gesundheitliche Probleme und dazu nun noch Krieg und der erzwungene Umzug in ein fremdes Land", so Beisenov, Darum sei es notwendig, dass man sich vorab mit theoretischen Hintergründen auseinandersetze. Vom Verein bekomme man auch praktische Empfehlungen zum Umgang mit den traumatisierten Kindern. Es sei in Ordnung, erst nach der Schulung zu entscheiden, dass die Aufgabe doch nicht zu einem passe. "Es ist viel besser gleich abzusagen, als nach dem ersten Treffen mit dem Kind."

Am Flughafen Memmingen kamen die ukrainischen Waisenkinder im April an und wurden nach Ursberg gebracht. Foto: DRW (Archivbild)

Einen Hinweis hat der Verein noch: Um Mentor oder Mentorin zu werden, sollte man im kommenden Jahr zuverlässig Zeit für das Kind haben. "Ein Beziehungsabbruch wäre sehr schmerzhaft für das ohnehin traumatisierte Kind – das müssen wir vermeiden."

Weitere Informationen sowie die Bewerbungsunterlagen gibt es auf der Internetseite des Vereins unter: https://www.take-my-hand.org/mentors-for-orphans. (mit AZ)