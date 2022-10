Rund um Ursberg, Mindelzell und Balzhausen werden etliche Straßen saniert

Im Bereich von Ursberg, Mindelzell und Balzhausen stehen bedeutende Arbeiten an. Was konkret geplant ist.

Regelmäßige Unterhaltsmaßnahmen an unseren Straßen sichern die Dauerhaftigkeit des Straßennetzes und gewährleisten die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, betont das Staatliche Bauamt mit Sitz in Krumbach in seiner aktuellen Mitteilung. In diesem Zusammenhang werden in der kommenden Woche die Bankette der Kreisstraßen GZ7, GZ8 und GZ12 im Bereich Mindelzell, Balzhausen und Ursberg abgeschält und höhenmäßig wieder an das Straßenniveau angepasst.

Straßenbankette verlieren mit der Zeit durch Ablagerungen und Bewuchs ihre Funktion zur Ableitung des Oberflächenwassers, sodass diese turnusmäßig instandgehalten werden müssen. Für ein sicheres Arbeiten wird hierfür von Montag, 24. Oktober, bis Freitag, 28. Oktober die Kreisstraße GZ8 südlich von Mindelzell bis zur Einmündung Winzer gesperrt. Hier ist die Umleitung im Zusammenhang mit der Baumaßnahme nördlich Mindelzell schon eingerichtet und ausgeschildert. An den weiteren Kreisstraßen werden für die Instandhaltungsarbeiten temporäre Wanderbaustellen eingerichtet.

Fertigstellung der Baumaßnahme bis Ende November

Die seit Ende August laufende Baumaßnahme zur Erneuerung der Kreisstraße GZ 8 nördlich Mindelzell wird bis Ende November dieses Jahres fertiggestellt und wieder für den Verkehr freigegeben. "Wir bitten Anlieger und Verkehrsteilnehmer weiter um Beachtung der Sperrungen und Verständnis für entstehende Beeinträchtigungen", schreibt das Staatliche Bauamt abschließend. (AZ)