Ministerin Ulrike Scharf (CSU) besucht das Dominikus-Ringeisen-Werk

Die bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales trifft am Freitagnachmittag in Ursberg unter anderem die Leiterin des ukrainischen Waisenheims.

Am Freitagnachmittag besuchte Ulrike Scharf ( CSU), bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales das Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) in Ursberg. Dort lernte sie die Leiterin des ukrainischen Waisenheims, Vyktorya Putina kennen. Scharf zeigte sich beeindruckt, als die Leiterin von der nervenaufreibenden Flucht vor zwei Jahren erzählte. Nach einem Rundgang über das Gelände erläuterten der Vorstandsvorsitzende des DRW, Martin Riß, und Josef Liebl vom Vorstandsressort für Entwicklung, Bildung und Marketing etwaige Schwierigkeiten, mit denen das DRW zu kämpfen hat. Liebl plädierte an Scharf, sich der Struktur der Förderrichtlinien anzunehmen. Foto: Mira Herold-Baer

Lesen Sie dazu auch