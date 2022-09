Mountainbike an der Kreisstraße in Ursberg gestohlen

Ein abgestelltes Mountainbike wurde Mittwochvormittag in Ursberg gestohlen. Von dem Täter fehlt der Polizei jede Spur.

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte hat am Mittwoch zwischen 7 und 12 Uhr ein Mountainbike in der Kreisstraße 8 in Ursberg gestohlen. Das grau-grüne Mixed-Rad der Marke R.M.D./Custom Bike stand abgesperrt im Gras nahe der Einmündung nach Mindelzell in der Nähe einer Baustelle. Die Polizei hat den Dieb noch nicht gefunden und bittet telefonisch unter 08282-905111 um Zeugenhinweise. (AZ)