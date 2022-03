Ursberg

Nach schwerem Motorradunfall bei Ursberg: Das rät die Polizei

Ein Auto ist am vergangenen Freitag auf der Kreisstraße 12 bei Ursberg in ein Motorrad gefahren.

Plus Am Freitag haben sich zwei Männer auf einem Motorrad bei Ursberg schwer verletzt. Motorradunfälle kommen immer wieder vor. Welche Tipps die Polizei gibt.

Von Piet Bosse

Zwei Motorradfahrer haben sich am vergangenen Freitag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Eine Autofahrerin ist in die Kreisstraße 12 eingefahren, ohne die Vorfahrt zu beachten, und fuhr das Motorrad an. Die beiden Männer wurden vom Motorrad geschleudert und mussten ins Krankenhaus geflogen werden. Nach dem Wochenende teilt die Polizei mit, dass beide Männer außer Lebensgefahr sind. Doch der schwere Unfall überschattet den Start der Motorradsaison. Die Unfallzahlen der vergangenen Jahre zeigen im Landkreis Günzburg aber eine Tendenz.

