Nach zwei Jahren wieder ein Weihnachtsmusical in Ursberg

"Auf der Suche nach dem Glück" ist der Titel des Weihnachtsmusicals der Grundschule Ursberg. Musikalisch wurden viele auf Weihnachten eingestimmt.

Im Advent machten sich Schüler, Lehrer, Eltern und Gäste der Grundschule Ursberg auf der Weihnachtsfeier auf den Weg, um das Glück zu suchen. Geleitet wurden sie dabei von Hanna, der Hauptfigur des Weihnachtsmusicals "Endlich mal was los in Betlehem", einem jungen Mädchen, das sich in der Tristesse der Stadt unheimlich langweilt und am Ende dann doch feststellen muss, dass das Glück manchmal gar nicht weit entfernt zu finden ist.

Singspiel auf einer liebevoll gestalteten Bühne in Ursberg

Um 18.30 Uhr begann vor vollem Haus das Singspiel und die Anspannung, aber auch Vorfreude aller Beteiligten war direkt zu spüren: Aufgeregte Kindergesichter, freudige Gespräche und seliges Gemurmel erfüllten die Räume der Turnhalle Ursberg, in der eine liebevoll gestaltete Bühne die Zuschauer willkommen hieß. Nachdem die Schulleiterin Ludwig alle Anwesenden begrüßt und in das Musical eingeführt hatte, ging es dann auch los. Eltern und Gäste lernten Hanna kennen, die sich im Gasthaus ihrer Eltern so sehr langweilt, dass sie beschließt, in der weiten Welt ihr Glück zu suchen.

Auf ihrem Weg trifft sie auf eine schwangere Frau und deren Mann, die sie nach einer Herberge fragen und auf Hirten und Weise aus einem fernen Land, die auf der Suche nach "dem Kind" sind. Alle ziehen sie nach Betlehem, in die Stadt, aus der Hanna gerade geflohen ist. Sie fragt sich, wer dieses Kind wohl sei und was es mit ihm auf sich habe, und so begleitet sie die drei Herren und kommt im Stall des Wirtshauses ihrer Mutter an. Das Kind, das sie dort in der Krippe findet, erfüllt sie so sehr mit Glück, dass sie erkennt, dass einer immer da ist: Gott. Mit dieser weihnachtlichen Botschaft verabschiedeten sich alle Grundschulkinder in einem fulminanten Finale von ihren Gästen.

Natürlich ist ein solches Musical nur als Gemeinschaft zu schaffen. Und so bedankte sich Schulleiterin Ludwig in ihren Schlussworten nicht nur bei allen Kollegen, sondern auch bei den Musikern, die in dem weiten Umfeld der Schule gefunden werden konnten. Vor allem galt ihr Dank aber ihren beiden Kolleginnen Jäckle und Kinzel, die mit der AG Schulspiel und der musikalischen Leitung des Singspiels maßgeblich zu dessen Erfolg beigetragen haben.

Nach dem Ende des Musicals konnten sich die Gäste noch bei Kinderpunsch, Glühwein und belegten Broten, die vom Elternbeirat ausgegeben wurden, stärken. (AZ)