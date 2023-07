Ursberg

23.07.2023

Nachhaltig einkaufen im Lagerhaus kostbar in Ursberg

Rosi Brückner leitet das Lagerhaus kostbar im Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) in Ursberg. Mit der gelben "flotten Lotte" fährt sie auch manchmal Kleinmöbel im DRW aus.

Plus Ressourcenschonend einkaufen und dabei Gutes tun - das ist in Ursberg im Lagerhaus kostbar möglich. Schätze vom Suppenteller bis zur Kommode lassen sich dort finden.

Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Nachhaltig will man Häuser bauen, nachhaltig heizen oder unterwegs sein. Menschen überlegen sich auch im Privaten, wie sie besser mit ihrer Umwelt umgehen können, sei es, dass sie weniger Fleisch essen, sparsam mit Trinkwasser und Energie umgehen oder mehr öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad benutzen. Auch beim Konsum möchten sie ressourcenschonend handeln. Ein Mosaiksteinchen zu einem ressourcenschonenden Konsum trägt jetzt in Ursberg das Lagerhaus kostbar bei.

Im Lagerhaus kostbar im Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) in Ursberg werden Sachspenden angenommen und können auch von jedermann gekauft werden. Die Erlöse gehen an Menschen im DRW. Foto: Annegret Döring

Kostbar ist in gewissem Sinne jedes Teil, was dort untergestellt ist, wo einmal landwirtschaftliche Gespanne und Brauereifahrzeuge durchfuhren. Kostbar im Sinne von "zu schade, zum Wegschmeißen und zu schade für den Wertstoffhof", sagt Rosi Brückner, die im Lagerhaus, einer Einrichtung des Dominikus-Ringeisen-Werks, seit einiger Zeit ihr Büro hat. In dem ehemaligen Stadel, den man durch ein riesiges hellgrünes Rundbogentor betritt, gibt es ein Sammelsurium von Dingen. Vom Brettspiel über eine einst geliebte Puppe und ein sogar recht modernes Fahrrad bis hin zu Besteck, Geschirr, Küchengeräten und Möbeln kann der Besucher stöbern im Staub der Vergangenheit, denn "der Staub ist bei uns inklusive", sagt Rosi Brückner.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

