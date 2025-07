Nachhaltige Waldbewirtschaftung steht im Mittelpunkt

Die diesjährige Jahreshauptversammlung der FBG Günzburg-Krumbach fand im Klosterbräuhaus in Ursberg statt, wo zahlreiche Mitglieder und Ehrengäste zusammenkamen, um auf das vergangene Jahr zurückzublicken und die Zukunft zu gestalten. Nach der Begrüßung durch den 2. Vorstand Wolfgang Heidemann richteten die Ehrengäste ihre Grußworte an die Versammlung. Stellvertretende Landrätin Monika Wiesmüller-Schwab, Stefan Friedrich (Abteilungsleiter AELF Krumbach-Mindelheim), 2. Bürgermeister Anton Jeckle und Bernhard Breitsameter (Präsident des Bayerischen Waldbesitzerverbands) betonten in ihren Reden die Bedeutung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung und die wichtige Rolle der Forstbetriebsgemeinschaft in der Region.

