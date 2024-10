Neubau: Bürgerhaus Oberrohr erhält finanzielle Unterstützung vom Land

Im Ortskern von Oberrohr soll eine Begegnungsstätte für Bürgerinnen und Bürger entstehen. „Ich freue mich, dass nun die Zusage des Bayerischen Bauministeriums vorliegt und das Projekt über die Städtebauförderung finanziell kräftig unterstützt wird“, so die Günzburger Landtagsabgeordnete Jenny Schack (CSU) in einer Pressemitteilung. Mit dem Bayerischen Städtebauförderprogramm werden vor allem kleinere Gemeinden im ländlichen Raum bei der Aktivierung und Stärkung ihrer Ortskerne unterstützt.

Bürgerhaus Oberrohr: Förderung und Bürgerbeteiligung

Nachdem sich abzeichnete, dass die Gaststätte in Oberrohr mittelfristig nicht fortgeführt werden würde, machte sich die Gemeinde Ursberg Gedanken, wie eine Örtlichkeit für das ausgeprägte Vereinsleben erhalten bleiben kann. Nach dem notwendigen Grundstückserwerb startete die Gemeinde zusammen mit dem Amt für ländliche Entwicklung einen intensiven Bürgerbeteiligungsprozess. „Wir haben darauf sehr große positive Resonanz erhalten. Die Bürgerinnen und Bürger haben sich aktiv in die Planungen und Überlegungen eingebracht, damit wir nun ein Konzept haben, das die konkreten Bedarfe in Oberrohr abbildet und den Ortskern aufwertet“, sagt Bürgermeister Peter Walburger (CSU). Insbesondere die Wünsche und Vorstellungen der Vereine seien komplett in die Planungen aufgenommen worden.

Landtagsabgeordnete Jenny Schack und Bürgermeister Peter Walburger. Foto: Abgeordnetenbüro Schack

„Ich bedanke mich bei allen Beteiligten für das große Engagement, wodurch es gelungen ist, dieses wertvolle Projekt in die Städtebauförderung aufzunehmen“, sagt Walburger. „Das ist gut investiertes Geld. Wir müssen gerade unsere kleineren Ortschaften attraktiv halten und besonders unseren Vereinen eine ansprechende Umgebung schaffen“, so Landtagsabgeordnete Schack. Die Vereine seien Wertevermittler und Förderer des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Eine Baugenehmigung liegt bereits seit einem Jahr vor. Somit steht dem zügigen Baubeginn nichts mehr im Weg. (AZ)