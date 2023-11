Ursberg

Eine neue Gebärden-App ist in Ursberg entstanden

Plus Wie eine Vielzahl von Menschen zusammenwirkte, um ein digitales Werkzeug zur Kommunikation für Gehörlose und alle anderen Menschen zu entwickeln.

Von Dieter Jehle

Es ist ein kleiner, aber hervorzuhebender Meilenstein in der Geschichte der Franz-von-Sales-Schule in Ursberg. Jetzt stellte Schulleiterin Brigitte Lang mit einem engagierten Lehrerteam die App "Ursberger Gebärden" vor. "Die App unterstützt Bezugspersonen von hörgeschädigten Personen mit zusätzlichem Förderbedarf in der geistigen Entwicklung bei der Ausführung und beim Lernen der Ursberger Gebärden", so die Schulleiterin. Einen wesentlichen Beitrag leisteten dabei Elisa Sittenberger und Micha Sengotta vom Leo-Club Günzburg.

Begegnungen, Zufälle und Gespräche führen oft zu etwas Besonderem. So war es auch vor der Entstehung der Gebärden-App in Ursberg. Brigitte Lang kam mit der Neuburgerin Elisabeth Sittenberger, die sich im Leo-Club Günzburg, einer Jugendabteilung des Lions Club, engagiert, ins Gespräch. Der Leo-Club suchte ein soziales Projekt. So war die Entwicklung einer Gebärden-App geboren.

