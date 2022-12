22-Jähriger fährt in Oberrohr ungebremst auf Pkw auf

Bei einem Unfall im Ursberger Ortsteil Oberrohr entsteht ein erheblicher Schaden. Weiterer Unfall im Bereich des Ursberger Kreisverkehrs.

Im Bereich von Ursberg und im Ursberger Ortsteil Oberrohr ereigneten sich am Freitag zwei Unfälle mit jeweils erheblichem Sachschaden. Am Freitagmorgen befuhr ein 22-jähriger Pkw-Lenker die Hauptstraße in Oberrohr. Aufgrund von Unaufmerksamkeit fuhr er laut Polizei ungebremst auf einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw auf. Der geparkte Pkw wurde durch den Aufprall in die Hecke eines angrenzenden Grundstücks geschleudert. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die örtliche Feuerwehr gebunden. Personen wurden hierbei nicht verletzt, der Gesamtsachschaden beträgt laut Polizei etwa 14.000 Euro.

Personen wurden beim Unfall im Ursberger Kreisverkehr nicht verletzt

Am Freitagabend befuhr eine 65-jährige Pkw-Fahrerin den Kreisverkehr der B300 bei Ursberg. Eine 48-jährige Pkw-Fahrerin übersah diese laut Bericht der Polizei beim Einfahren in den Kreisverkehr, es kam zum seitlichen Streifzusammenstoß der Fahrzeuge. Personen wurden nicht verletzt. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 8500 Euro, berichtet die Polizei abschließend. (AZ)