Polizei kontrolliert zwei frisierte Roller: Fahrzeuge sichergestellt

Die Polizei kontrolliert in Ursberg und Oberrohr zwei Rollerfahrer. Sie sind mit Fahrzeugen unterwegs, die deutlich schneller fahren als erlaubt. Das hat ein Nachspiel.

Am Sonntagnachmittag hat gegen 15 Uhr eine Polizeistreife in Ursberg bei einer sogenannten Nachfahrt festgestellt, dass ein Roller offensichtlich schneller als die erlaubten 45 Kilometer pro Stunde unterwegs war. Den 19-jährigen Fahrer hielten die Beamten in der Folge an. Bei der anschließenden Kontrolle stellten sie fest, dass der Roller neben der zu hohen Geschwindigkeit noch erhebliche Mängel aufwies, welche die Verkehrssicherheit beeinträchtigten. Den Roller stellten die Beamten sicher. In Bezug auf die Geschwindigkeit sind weitere Ermittlungen erforderlich. Sollte sich der Verdacht bestätigten, erwartet den 19-Jährigen eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, weil er diese nicht vorweisen konnte.

Verdacht der Manipulation der Höchstgeschwindigkeit

Auch in Oberrohr wurde die Polizei fündig. Montagnacht gegen 0.25 Uhr unterzogen die Beamten der PI Krumbach einen 18-jährigen Rollerfahrer auf der Hauptstraße in Oberrohr einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Im Verlauf der Kontrolle erwähnte der 18-Jährige, dass der Roller eine Höchstgeschwindigkeit zwischen 50 und 60 km/h habe. Er selbst konnte jedoch nur eine Prüfbescheinigung vorlegen. Die Beamten stellten auch diesen Roller sicher. Sollte sich der Verdacht auf eine Manipulation der Höchstgeschwindigkeit bestätigen, erwartet den 18-Jährigen eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (AZ)