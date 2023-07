Parkendes Auto vor dem Klosterhof in Ursberg angefahren

Ein Mann parkt sein Auto vor dem Klosterhof in Ursberg. Später bemerkt er einen Unfallschaden an seinem Wagen. Der Verursacher ist schnell gefunden.

Am Sonntagvormittag gegen 11.30 Uhr hat sich am Parkplatz vor dem Klosterhof in Ursberg ein Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizeibericht parkte ein 66-jähriger Mann seinen Pkw auf einem der Parkplätze vor dem Klosterhof. Von einer nahegelegenen Parkbank aus konnte er beobachten, wie ein Fahrzeug im Bereich seines Autos wendete. Im Nachhinein stellte er an seinem Pkw einen Schaden fest und konnte das zuvor wendende Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Nähe sehen. An diesem konnte er einen passenden Schaden feststellen. Die eintreffenden Polizeibeamten ermittelten den Unfallverursacher, welcher glaubhaft angab, nichts von dem Unfall bemerkt zu haben. Die Personalien wurden aufgenommen und die Beamten sicherten Lackspuren der Unfallfahrzeuge. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. (AZ)