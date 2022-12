Pkw prallt bei Ursberg gegen ein Brückengeländer

Bei einem Unfall zwischen Ursberg und Balzhausen entsteht ein hoher Sachschaden. Die Feuerwehr war an der Unfallstelle im Einsatz.

Zwischen Balzhausen und Ursberg ereignete sich am Montag gegen 20.20 Uhr ein Unfall. Eine 35-jährige Pkw-Lenkerin war mit ihrem Wagen auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Balzhausen und Ursberg unterwegs. Kurz vor Ursberg kam sie laut Bericht der Polizei "alleinbeteiligt" von der Straße ab und prallte mit ihrem Fahrzeug gegen ein Brückengeländer. Der Wagen kam "anschließend in einem Graben zum Stillstand", schreibt die Krumbacher Polizeiinspektion in ihrem Bericht. Das Fahrzeug musste durch den Abschleppdienst geborgen werden. Ein nachfolgender 38-jähriger Pkw-Lenker konnte das Überfahren eines auf die Fahrbahn geschleuderten Scheinwerfers des verunfallten Pkw nicht verhindern und beschädigte dadurch seinen Pkw. Bei dem Unfallgeschehen wurde niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 35.000 Euro. Die Feuerwehr Ursberg war zur Fahrbahnreinigung und für Verkehrsmaßnahmen vor Ort. (AZ)