Pkw wird nach Ausweichmanöver beschädigt

Am Donnerstag, gegen 14.55 Uhr fuhr eine 23-jährige Pkw-Fahrerin in der St.-Georg-Straße in Bayersried in nördliche Richtung, als ihr auf ihrer Spur ein anderer Pkw entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich sie laut Polizei nach rechts aus, wodurch die rechte vordere Felge ihres Fahrzeugs beschädigt wurde. Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Personen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282 9050 zu melden. (AZ)

