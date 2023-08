Polizei sucht Zeugen: Geparktes Auto am Ignaz-Dietrich-Ring beschädigt

Als eine Autofahrerin in Ursberg zu ihrem geparkten Wagen zurückkehrt, bemerkt sie einen Schaden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall gesehen haben.

Am Montagvormittag gegen 11.15 Uhr hat eine Frau ihren Pkw in Ursberg auf einem Parkplatz beim Ignaz-Dietrich-Ring abgestellt. Als sie laut Polizeibericht eine viertel Stunde später wiederkam, stellte sie mehrere tiefe Kratzer an der hinteren linken Seite ihres Fahrzeugs fest. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0 zu melden. (AZ)