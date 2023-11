Polizei zieht betrunkenen Autofahrer in Oberrohr aus dem Verkehr

Die Polizei stoppt nach einem Hinweis aus der Bevölkerung einen stark alkoholisierten Autofahrer bei Ursberg. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Am frühen Freitagabend erreichte die Polizei Krumbach die Mitteilung eines Verkehrsteilnehmers über ein in Schlangenlinien fahrendes Fahrzeug im Bereich Oberrohr. Beamte der Polizei Krumbach konnten den Fahrer in der Hauptstraße anhalten, nachdem er zunächst nicht auf das Anhaltesignal reagiert hatte.

Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellten die Beamten mittels eines Atemalkoholtests einen stark überhöhten Alkoholwert fest, weshalb sie die Weiterfahrt untersagten, den Fahrzeugschlüssel sicherstellten und eine Blutentnahme anordneten. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige. (AZ)