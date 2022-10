Ursberg

Professjubiläen in Ursberg fanden nach langer Pause wieder statt

Plus Fünf Schwestern der St. Josefs-Kongregation feiern ihr Professjubiläum in der Ursberger Pfarrkirche. Es ist der erste solche Akt nach einer längeren Pause.

Von Werner Glogger

Erstmals nach coronabedingter zweijähriger Unterbrechung durften fünf Schwestern der St. Josefs-Kongration, die ihr ganzes Leben in den Dienst des Nächsten und damit Gottes stellten, in gewohnter Weise ihr Jubiläum begehen. Glockenläuten und erhabener Orgelklang leitete den Festgottesdienst in der Ursberger Pfarrkirche St. Johannes Evangelist, in der sich die Jubilarinnen, zahlreiche Mitschwestern, Verwandte und Bekannte einfanden, ein.

