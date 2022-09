Radfahrer nach Unfall in Ursberg leicht verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto stürzt ein Radfahrer in Ursberg und verletzt sich.

Ein Unfall mit einem Radfahrer ereignete sich am Mittwoch gegen 13 Uhr beim Josefsplatz in Ursberg. Wie die Polizei mitteilte, überquerte ein Radfahrer einen Fußgängerüberweg und übersah hierbei einen Pkw. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich hierbei leicht. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. (AZ)