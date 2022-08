Radfahrerin stürzt in Ursberg und verletzt sich am Kopf

Eine 55-Jährige fährt in der Prämonstratenserstraße in Ursberg gegen eine Ampel und verletzt sich. Das liegt auch daran, dass sie keinen Helm trägt.

Eine 55-jährige Fahrradfahrerin ist am Freitagmorgen vom Rad gestürzt, als sie in der Prämonstratenserstraße in Ursberg mit dem Lenker gegen eine Fußgängerampel stieß. Dabei verletzte sie sich laut Polizei am Kopf, weil sie keinen Helm trug. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krumbacher Krankenhaus. (AZ)