Radler wird bei Unfall zwischen Attenhausen und Ursberg verletzt

Eine Pkw-Fahrerin touchiert mit ihrem Wagen das Fahrrad eines 58-Jährigen bei Ursberg. Dieser erleidet einen Knochenfraktur.

Ein Radler bei einem Sturz zwischen Attenhausen und Ursberg verletzt: Dies meldet die Polizei Krumbach in ihrem Bericht. Am Samstagnachmittag befuhr eine 29-jährige Pkw-Fahrerin die Ortsverbindungsstraße von Attenhausen in Richtung Ursberg. Dabei übersah sie laut Polizei einen in gleicher Richtung fahrenden 58-jährigen Radfahrer und touchierte mit ihrem Fahrzeug noch leicht das Fahrrad. Der Radfahrer stürzte und erlitt eine Knochenfraktur. Er musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 600 Euro. (AZ)