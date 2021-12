Ursberg

vor 47 Min.

Raiffeisenbank schließt Mindelzeller Selbstbedienungsfiliale

Plus Was die Raiffeisenbank Schwaben-Mitte an die Stelle des alten Lagerhauses und der SB-Filiale in Mindelzell setzen möchte.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Ein Wohnhaus mit elf Wohneinheiten und 18 Stellplätzen möchte die Raiffeisenbank Schwaben Mitte im Ursberger Ortsteil Mindelzell errichten. Zu diesem Zweck wird das alte Raiffeisen-Lagerhaus abgerissen. Raiba-Vorstandsmitglied Uwe Köhler teilte im Rat mit, dass im Zuge der Maßnahme die Mindelzeller SB-Bankfiliale zum 31. Dezember 2021 aufgelöst werde.

