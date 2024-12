Rotary Club Krumbach und DRW erfüllen 400 Wünsche bei Wunschbaum-Aktion 2024

Bei der siebten Wunschbaum-Aktion des Rotary Clubs Krumbach in Zusammenarbeit mit dem Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) Ursberg wurden in diesem Jahr rund 400 Wünsche erfüllt. Auch 2024 nahmen wieder zahlreiche Menschen mit Behinderung, die vom DRW begleitet werden, an der Aktion teil. Im Rahmen des Ursberger Adventszaubers konnten die Besucherinnen und Besucher kleine Wünsche von Menschen mit Behinderung vom Wunschbaum „pflücken“ und erfüllen.

Liebevoll verpackte Geschenke wurden im Ursberger Laden abgegeben.

In den letzten Wochen sind die Wünsche liebevoll und aufwendig verpackt im Ursberger Laden abgegeben worden. Jetzt wurden sie vom Rotary-Club an die Empfänger verteilt. Die neueste CD der Lieblings-Musikgruppe war ebenso unter den Wünschen wie ein „Wurstkorb“ oder die detaillierte Beschreibung eines ganz speziellen Sets von Lego.

„Die Wunschbaum-Aktion ist für alle Beteiligten ein Gewinn“, freut sich Rotary-Mitglied Eva Gantner. „Die Beschenkten vom Kind bis zum Senior freuen sich über die Erfüllung ihrer Weihnachtswünsche. Die Schenkenden freuen sich, dass sie einen Menschen glücklich machen können. Und wir als Rotarier sind dankbar, dass wir hier helfen können. Wir unterstützen diese Aktion seit vielen Jahren sehr gerne.“ Außerdem beteiligte sich der Rotary Club Krumbach auch 2024 wieder mit einem Glühweinstand beim Ursberger Adventszauber. Der Erlös dieses Standes kommt erneut dem DRW zugute und hilft, weitere wichtige Projekte für die Menschen mit Behinderung zu finanzieren. (AZ)