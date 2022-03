Sachbeschädigung an Fensterscheibe nachts in Ursberg

Erst am nächsten Morgen bemerkte ein Hausbewohner in Ursberg eine beschädigte Fensterscheibe und meldete dies der Polizei.

Von einer Sachbeschädigung in Ursberg berichtet die Polizei: Am Freitag, gegen 22.30 Uhr, hörte ein 67-jähriger Mann neben dem Fernsehen ein lautes Geräusch. Zunächst konnte er dieses Geräusch jedoch nicht zuordnen. Am nächsten Morgen erkannte er jedoch, dass eine Fensterscheibe an seinem Haus beschädigt worden war.

Fensterscheibe in Ursberg wurde in der Nacht beschädigt

Die Beschädigung an der Fensterscheibe dürfte mit einem Wurfgeschoss zugefügt worden sein, vermutet die Polizei. Zeugen, welche Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben können, können sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0 melden. (AZ)