Schüler spielen Robin Hood auf der Freilichtbühne in Ursberg

Plus Schülerinnen und Schüler des Ringeisen-Gymnasiums Ursberg zeigen auf den Bühnenbrettern den Kampf für Gerechtigkeit – draußen wie drinnen.

Es gibt wohl nur wenige Helden, die auf eine ähnlich lange Geschichte zurückblicken können wie Robin Hood. Der Outlaw mit Pfeil und Bogen als Markenzeichen ist ein bereits im Mittelalter entstandener englischer Sagenheld. Als reale historische Figur ist er jedoch nicht belegt. Zunächst wird er als einfacher Wegelagerer dargestellt und wandelt sich im Laufe der Zeit zum Patrioten im Kampf gegen die Normannen, bevor aus ihm schließlich der heute bekannte Kämpfer für Gerechtigkeit entsteht. Charakterisiert wird er fast durchweg als lustig, listig und tollkühn sowie als ausgezeichneter Bogenschütze, der die einfachen Leute freundlich behandelt, aber gegen die unterdrückende und ausbeutende Obrigkeit vorgeht.