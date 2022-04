Schülerinnen und Schüler auf Friedensmarsch in Ursberg

Einsatz für Frieden und Menschenrechte am Ringeisen-Gymnasium: Über 800 Beteiligte laufen durch Ursberg.

Kürzlich fand in Ursberg der Friedensmarsch des Ringeisen-Gymnasiums der St. Josefskongregation statt. Die Idee wurde von der SMV initiiert, um ein Zeichen für Frieden, Demokratie und Gemeinschaft zu setzen. Ziel war es, gemeinschaftlich für Menschenrechte einzustehen und für das Thema zu sensibilisieren. Nachdem bereits in den ZfU-Stunden (Zfu = „Zeit für uns“) das Thema rund um die aktuellen Konflikte weltweit besprochen wurde, hatten die Schülerinnen und Schüler den Wunsch, auch aktiv für die Werte unserer Demokratie zu demonstrieren. Gemeinsam mit den Verbindungslehrkräften, Dorothee Henzler-Stolle, Franziska Mader und Markus Zick wurde ein Konzept entwickelt. Alle Klassen gestalteten im Unterricht gemeinsam Plakate zum Friedensthema.

Begeistert riefen die Demonstrierenden Friedensparolen in Ursberg

Pünktlich um 10.05 Uhr trafen sich dann rund 800 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene auf dem Busbahnhof vor dem Ringeisen-Gymnasium. Die SMV leitete den Friedensmarsch mit einer kurzen Rede ein und stellte den Schülerinnen und Schülern diverse Impulse zum Nachdenken zur Verfügung. Begleitet von Polizei und Feuerwehr, die die Straßen sperrten, ging es vom Josefsplatz am Ursberger Laden vorbei über die Monika-Seemüller-Straße auf die Prämonstratenser-Straße. Musikalisch begleitet wurde der Marsch von Friedensliedern. Die Kinder und Jugendlichen riefen begeistert Friedensparolen. Dazu wurden auch die im Unterricht gestalteten Plakate – viele davon in den ukrainischen Farben – gezeigt. Anschließend führte der Weg entlang des Rathauses und am Kloster vorbei in die Angelina-Martin-Straße und von dort noch einmal um die Schule herum.

Zum Abschluss traf sich die gesamte Schule auf dem Klosterhof vor dem Mutterhaus. Schulleiter Andreas Merz richtete nun das Wort an die Schülerschaft. Neben einer kurzen Zusammenfassung der Thematik bedankte er sich ausführlich für das vielseitige Engagement und übergab der Generaloberin, Schwester M. Katharina Wildenauer, das Wort, welche sich ebenfalls sehr über den großen Einsatz freute. Anschließend sprachen Pfarrerin Agnes Weishaupt und Pater Christian Hamberger ein Gebet, um den christlichen Gedanken hinter dem Friedensmarsch noch einmal hervorzuheben. Zurück im Schulhaus fand die Aktion in einer abschließenden Klassenleiterstunde ein passendes Ende. (AZ)