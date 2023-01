Schwangere und 60-Jährige bei Unfall nahe Mindelzell verletzt

Eine 32-Jährige missachtet an einer Kreuzung zwischen Balzhausen und Mindelzell die Vorfahrt eines entgegenkommenden Autos. Es kommt zum Zusammenstoß.

Von einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden am Donnerstag berichtet die Krumbacher Polizei. Gegen 16 Uhr wollte eine 32-jährige Autofahrerin auf der Kreisstraße GZ12 von Balzhausen kommend nach links in Richtung des Ursberger Ortsteils Mindelzell abbiegen. Dabei missachtete sie nach Angaben der Polizei den Vorrang des entgegenkommenden Wagens einer 60-jährigen Frau, die einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Das Fahrzeug der Abbiegenden wurde laut Polizei nur noch im hinteren Bereich getroffen, sodass sowohl die 60-Jährige als auch die hochschwangere 32-Jährige nur leichte Verletzungen erlitten. An den beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstand ein Sachschaden von rund 23.000 Euro. Die Feuerwehr Bayersried-Urberg-Premach war mit etwa 20 Einsatzkräften zur Verkehrslenkung und Fahrbahnreinigung am Unfallort. (AZ)