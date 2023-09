Schwerer Verkehrsunfall zwischen Balzhausen und Ursberg

Am Samstagabend hat sich auf der GZ 12 zwischen Balzhausen und Ursberg ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. 56 Feuerwehrleute und zwei Hubschrauber waren im Einsatz.

Am Samstagabend sind zwei entgegenkommende Fahrzeuge auf der GZ 12 zwischen Balzhausen und Ursberg aus bislang nicht gänzlich geklärter Ursache kollidiert. Laut Polizeibericht sind zwei Insassen eines Audi (58 Jahre und 60 Jahre alt) nach der Bergung durch die Feuerwehr mit Rettungshubschraubern in Kliniken gebracht worden. Der leicht verletzte 19-jährige Fahrer des entgegenkommenden Mercedes wurde mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro. Es waren insgesamt 56 Angehörige der nahegelegenen Freiwilligen Feuerwehren im Einsatz. (AZ)