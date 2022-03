Ursberg

12:30 Uhr

So geht es mit dem Baugebiet "Waldblick II" in Premach weiter

Baugebiet Premach: Die 6100 Quadratmeter große Fläche liegt im Norden von Premach in West-Ost-Hanglage.

Plus Das Neubaugebiet Waldblick II in Premach ist nicht leicht zu planen. Für eine Straßenführung müssen Notmaßnahmen her. Wann es im Ursberger Ortsteil losgehen könnte.

Von Peter Voh

Das Neubaugebiet Waldblick II in Premach beschäftigte den Gemeinderat auch in seiner jüngsten Sitzung wieder. Insbesondere die Zufahrt über die bestehende Straße und die Hanglage des Baugebiets bereiten Planern und Kommune Probleme. Günther Thielemann vom Planungsbüro Thielemann & Friderich stellte nunmehr die Planung für eine nach seinen Worten nicht einfache Erschließung vor.

