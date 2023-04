Ursberg

So leben die Schwestern aus drei Kontinenten zusammen in Ursberg

Schwester Dominika, Schwester Metilda aus Indien, Schwester Lucia und Schwester Mary Justine aus Uganda. Drei Ordensgemeinschaften leben mittlerweile in Ursberg.

Von Sophia Huber

Es ist eine Zeitenwende in der St. Josefskongegration in Ursberg, gleichzeitig aber auch der Weg zurück zu den Wurzeln. Seit einigen Monaten leben Schwestern aus drei Kontinenten zusammen. Die Nonnen kommen aus Indien und Uganda – und haben sich in der Gemeinschaft der Schwestern der Ursberger Kongregation schon ziemlich gut eingelebt, wie bei einem Besuch deutlich wird.

Auch wenn sich Schwester Lucia und Schwester Justine mit Worten kaum verstehen können, lächeln sich beide an. "Wir verständigen uns mit Händen und Füßen", sagt Schwester Lucia, als sich die beiden im Gemeinschaftsraum im Mutterhaus setzen. "Es wird immer besser."

