So soll in Ursberg das Ortsbild bewahrt werden

Warum der Ursberger Gemeinderat die bestehende Regelung nur geringfügig lockern will und was jetzt konkret zu beachten ist.

Es gibt nur ganz wenige Kommunen, welche die Möglichkeit des Artikels 81 der Bayerischen Bauordnung nutzen, um eine eigene Satzung "zur Erhaltung und Gestaltung des Ortsbilds" zu erlassen. Ursberg zählt zu diesen Gemeinden. Weil Ursberg in absehbarer Zeit keine neuen Baugebiete ausweisen wird und deshalb mit einer Nachverdichtung der bestehenden Bebauung zu rechnen ist, hatte Bürgermeister Peter Walburger angeregt, die Gestaltungssatzung zu überdenken und gegebenenfalls nachzubessern. Jetzt ging es unter anderem darum, welche Dachformen möglich sind.

Der Gemeinderat hatte in der vorletzten Sitzung über dieses Thema kontrovers diskutiert. Wenig Anlass zur Debatte bot die Tischvorlage zur Änderung der Gestaltungssatzung, welche die Verwaltung inzwischen erarbeitet hatte und die dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung zum Beschluss vorlag. Die Tischvorlage betraf im Wesentlichen drei Punkte. Erstens legt sie den Geltungsbereich fest. Peter Walburger merkte hierzu an, dass es für rund 80 Prozent der bebauten Flächen im Gemeindebereich einen Bebauungsplan gebe.

Hier gelte der Bebauungsplan und nicht die Gestaltungssatzung. Wo es keinen Bebauungsplan gibt, müssen gemäß der Gestaltungssatzung unmittelbar an den Hauptstraßen gelegene Gebäude ein steiles Satteldach haben. Für Bauvorhaben, die mehr als 20 Meter von der Hauptstraße entfernt sind, und für Häuser in den Nebenstraßen, lässt die geänderte Gestaltungssatzung gegebenenfalls Abweichungen zu.

In Ursberg werden auch Flachdächer und Pultdächer

Der zweite Punkt regelt die Dachform. Zugelassen werden nun auch Flachdächer und Pultdächer. Der dritte Punkt regelt die Gebäudegröße, für welche das Pult- und Flachdach erlaubt werden soll. In dieser Hinsicht war die von Peter Walburger vorgeschlagene Beschränkung auf Gebäude mit einer Grundfläche mit maximal 50 Quadratmetern unstrittig. Ein Tinyhaus mit Flachdach oder Pultdach auf einem bebauungsplanfreien Grundstück an der Hauptstraße, aber in zweiter Reihe realisiert, würde dann beispielsweise möglich. Fallen die Gebäude größer aus, ist ein Sattel-, Walm- oder Zeltdach auszuführen. Konrad Bestle wollte wissen, ob die Gestaltungssatzung auch Dachgauben beinhalte. Früher sei das der Fall gewesen, meinte Peter Walburger, aber die Regelung für Gauben sei herausgenommen worden.

Haushalt: Der Etat 2023 der Gemeinde Ursberg sei von Landratsamt genehmigt worden, informierte Bürgermeister Peter Walburger. Das Landratsamt habe angemerkt, die Neuverschuldung der Kommune liege über dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Kommunen, weshalb Ursberg zur sparsamen Haushaltsführung und konsequenten Ausschöpfung potenzieller Einnahmequellen aufgefordert wurde. Die Investitionen 2023 seien zwar außergewöhnlich hoch, aber unverzichtbar gewesen, erklärte der Bürgermeister.

Ortsverbindungsstraße Bayersried-Thannhausen: Leider warte man immer noch auf die wasserrechtliche Genehmigung für die Neufestsetzung des Wasserschutzgebiets im Bereich der Trinkwasserversorgung von Thannhausen, informierte Peter Walburger. Da die Ortsverbindungsstraße in diesem Bereich verläuft, dürfe sie weder befahren werden noch komme der Neubau der Straße voran.

Interkommunaler Radweg: Sichtlich verärgert über die Bayerische Staatsregierung zeigte sich Peter Walburger hinsichtlich der Förderung des Interkommunalen Radwegs zwischen Oberrohr und Kemnat. Da die Finanzmittel im aufgelegten Förderprogramm mittlerweile erschöpft seien, müssten die Zuschüsse neu beantragt werden, hieß es aus München. Der Haken daran sei, dass in der Fortschreibung des Förderprogramms die Planungskosten nicht mehr zuschussfähig seien, erklärte Walburger.

In Monheim gibt es noch keine konkreten Entscheidungen in Sachen Radwegekonzept. Foto: Stephanie Anton

Diese müssten die Gemeinden nun in vollem Umfang selbst finanzieren. Er habe dem zuständigen Staatsminister einen Brief geschrieben, dass die vier Mindeltalgemeinden sich hintergangen fühlten. Erst die Gemeinden mit dem Förderprogramm zu locken und sie dann im Regen stehenzulassen, das fühle sich wie eine taktische Maßnahme im Wahlkampf an, mit solider Politik habe das nichts zu tun. Das Projekt selber sei so weit vorangetrieben, dass es unsinnig sei, es noch zu stoppen, auch wenn die Kosten für die Gemeinde deutlich höher ausfielen als ursprünglich angesetzt, meinte Walburger.