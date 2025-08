Spiel des Lebens

Unter dem Motto "Casino" feierten die Zehntklässler der Christoph-von-Schmid-Schule ihren Abschluss – diesmal im Ringeisensaal in Ursberg wegen des zeitgleich stattfindenden Stadtfestes in Thannhausen. Schulleiter Frank Decke nutzte das Motto als Metapher für die Chancen und Risiken des Lebens nach der Schule und betonte die Bedeutung, die richtige Strategie zu wählen und mutig zu sein. Decke blickte auf eine bewegte Schulzeit der Absolventen an der Realschule zurück, die im September 2019 begonnen hatte. Kurz darauf prägten Corona-Pandemie und Schulneubau die Jahre der Absolventen, die trotz "Containerschule" und Ausnahmezustand durchhielten.

Mit Wehmut verabschiedete sich Decke, da er selbst in den Ruhestand geht. Elternbeiratsvorsitzende Anja Weber zog ebenfalls Parallelen zum Glücksspiel und zollte den Absolventen Respekt für ihre Beharrlichkeit unter schwierigen Bedingungen. Ihr Dank galt den Lehrern und Eltern, die alle durch die herausfordernden Zeiten begleitet haben. Nach den Dankesworten der Schülersprecher folgte die Zeugnisübergabe. Von 85 Absolventen erreichten sechs einen Einser-Schnitt. Stellvertretend sei hier nur die Schulbeste Paula Schramm genannt, mit einem Traumschnitt von 1,08. Die Raiffeisenbank Thannhausen finanzierte die Preise für die Besten.

Ein weiterer Abschied stand an: Nach über 30 Jahren an der Realschule Thannhausen geht auch Rita Henzler in den Ruhestand. Die überaus beliebte Lehrerin wurde mit einem besonders herzlichen Applaus bedacht. Wie Frank Decke betonte, wird sie sowohl dem Kollegium als auch den Schülern sehr fehlen. Abschließend dankte der Schulleiter allen Beteiligten, insbesondere Katrin Michaelis für die Gesamtorganisation. Musikalisch umrahmt wurde die Feier vom Schulorchester unter Rainer Steber und Anna Rall als Solistin am Marimbaphon. Die Feier endete mit der traditionellen "Freisprechung" der Absolventen durch den Direktor: "Hiermit ist eure Schulzeit zu Ende! Ich spreche euch frei!"

