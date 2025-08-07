Startschuss für den Bau eines Internats für Kinder mit Behinderung in Malawi

Am 04.07.2025 fand in Ursberg die jährliche Mitgliederversammlung der Schwäbischen Aufbauhilfe Malawi e.V. statt. Der erste Vorsitzende Alois Held konnte berichten, dass die jahrelangen Gespräche und Planungen Früchte tragen: die Bauarbeiten für ein Internat für Kinder mit Behinderung (insbesondere Taubblindheit) und ein Konvent für die SBVM-Schwestern (Servants of the Blessed Virgin Mary) können beginnen! Die Mitglieder des Vereins fassten einstimmig den Beschluss, den Bau mit den gesammelten Spendengeldern zu finanzieren. Inzwischen wurde auf dem Schulgelände mit finanzieller Unterstützung des Vereins bereits ein zweiter Pumpbrunnen gebaut und es werden weitere, dringend benötigte Toilettenhäuser errichtet. Demnächst folgt die Errichtung der Fundamente für ein Hostel für Kinder mit Behinderung und für ein Schwesternhaus.

Seit Projektbeginn im Juni 2017 konnten mit Spendengeldern aus dem Umkreis von Thannhausen in Schwaben vier Schulgebäude für die inklusive St. Franziskus Schule errichtet werden. Dort werden in den Jahrgangsstufen eins bis acht ca. 1500 SchülerInnen unterrichtet. Um Kindern und Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf schulische Bildung zu ermöglichen, wurden fünf weitere, kleinere Häuser gebaut. Derzeit besuchen 25 Kinder mit Einschränkungen im Lernen die St. Franziskus-Schule. Ziel des Projekts ist es, auch Schülern und Schülerinnen mit Taubblindheit, Sehbehinderung oder Körperbehinderung eine angemessene Förderung und den Schulbesuch zu ermöglichen. Eben dafür braucht es ein Internat, denn diese Kinder können den oft langen Schulweg nicht bewältigen. Die Betreuung und Versorgung der Kinder im Hostel werden Schwestern des SBVM-Ordens übernehmen. Mit der neu gewählten Generaloberin Sr. Elizabeth Nampuntha und Sr. Emma Kulombe als Koordinatorin hat der Verein kompetente Partner vor Ort.

