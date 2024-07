Transporterfahrer hat gestohlenes Zweirad im Laderaum

Bereits am Montag gegen ein Uhr nachts hielt eine Polizeistreife einen Transporter auf der B 300, Höhe Ursberg, zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Bei dem Transporter handelte es sich um einen Mietwagen. Der 28-jährige Fahrer transportierte auf der Ladefläche ein Kraftrad, welches nicht gesichert und während der Fahrt bereits umgefallen war. Zum Kraftrad konnte er weder einen Schlüssel, noch die Fahrzeugpapiere, vorweisen. Er gab vor, das Krad in eine Werkstatt in Krumbach verbringen zu wollen. Für die eingesetzten Beamten erhärtete sich der Verdacht, dass das Krad entwendet worden sein könnte. Da der Halter zur Kontrollzeit telefonisch nicht erreicht werden konnte, wurde das Krad sichergestellt und bei der PI Krumbach in Verwahrung genommen. Der 28-Jährige wurde im Anschluss der Kontrolle entlassen. Am darauffolgenden Tag konnte dann der Halter telefonisch erreicht werden. Dieser ging davon aus, dass sein Krad in München steht. (AZ)

