Unbekannte brechen in einen Lagerraum in Ursberg ein

Auf einer Baustelle an der Oberrohrer Straße brechen Unbekannte in einen Lagerraum ein. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum vergangenen Sonntag mit brachialer Gewalt in einen verschlossenen Lagerraum auf einer Baustelle im neuen Gewerbegebiet an der Oberrohrer Straße eingebrochen. Die Täter stahlen mehrere Baumaschinen. Die Krumbacher Polizei bittet telefonisch unter der Telefonnummer 08282/905-0 um Zeugenhinweise. (AZ)