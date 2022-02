Ursberg

Unbekannter bricht in Ursberg in Baucontainer ein

Ein Unbekannter hat in Ursberg einen Baucontainer aufgebrochen.

Am vergangenen Wochenende brach ein Unbekannter in einen Container in Ursberg ein, um elektronische Werkzeuge zu stehlen.

Ein Unbekannter hat am vergangenen Wochenende einen Baucontainer in der Dominikus-Ringeisen-Straße in Ursberg aufgebrochen. Das teilt die Polizeiinspektion Krumbach mit. Er stahl akkubetriebene Baumaschinen und deren Ladegeräte im Wert von ungefähr 2500 Euro. Dieb stiehlt Baumaschinen und Ladegeräte in Ursberg Um in den Container zu gelangen, brach der Dieb ein Vorhängeschloss auf. Die Krumbacher Polizei bittet telefonisch unter 08282/905-0 um Zeugenhinweise. (AZ)

