Unbekannter stiehlt Tabak und Geld bei Bäcker in Ursberg

Zwischen Mittwoch um 18.15 und Donnerstag um 5.45 Uhr ist jemand in eine Bäckereifiliale in der Prämonstratenserstraße in Ursberg eingebrochen und hat Bargeld und Tabak gestohlen. Der Täter kam über eine Nebeneingangstüre in das Treppenhaus und hebelte dort eine Zugangstür zur Küche auf. Die Polizei beziffert den Schaden auf 1450 Euro und bittet Zeugen, sich telefonisch unter 08282 905111 zu melden. (AZ)